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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يحسم الجدل حول مصيره مع النصر السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، الجدل حول إمكانية رحيله عن قلعة العالمي بنهاية الموسم الجاري.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى إمكانية انتقال رونالدو إلى نيوكاسل الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وقال رونالدو خلال مقابلة عبر حساب الدوري السعودي على "تويتر": "أنا سعيد جدا بتواجدي في النصر وأرغب في الاستمرار هنا، الحياة تسير على ما يرام هنا ومستوى المنافسة جيد، واللاعبين الكبار موضع ترحيب".

وأضاف رونالدو: "خلال اليوم الأول في ملعب النصر، كنت متوتر قليلا، لكن الآن الوضع مختلف تماما، أشعر براحة داخل الفريق بعد التأقلم مع الأوضاع هنا".

وتابع: "حفل تقديمي مع النصر كان مذهلا، كان ذلك يوما مميزا لجماهير النصر ولي ولعائلتي، إنها واحدة من أفضل لحظاتي خلال مسيرتي الكروية".

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