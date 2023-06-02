ارتفاع الأسهم اليابانية لأعلى مستوي منذ 32 عاماً.. الورق والنقل أكبر الرابحين

ارتفعت الأسهم اليابانية ،اليوم الجمعة ، مع إغلاق مؤشر نيكاي القياسي عند أعلى مستوى له في ثلاثة عقود ، بعد أن صوّت المشرعون الأمريكيون على رفع سقف الدين وعلى مؤشرات على أن محافظي البنوك المركزية ليسوا في عجلة من أمرهم لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب بنسبة 4.3٪ وسط تكهنات بأن وحدتها الرقائق ستستفيد من طفرة في استثمار الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقفز سهم ي آند دي هولدنجز بنسبة 4.28 ٪ ، مما أدى إلى ارتفاع شركات التأمين مع تبخر مخاطر وقوع كارثة مالية من التخلف عن السداد في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكي 1.21 بالمئة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.55 بالمئة إلى 2182.70 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2022 بعد أن أضافت بيانات سوق العمل المرنة إلى التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يوجه الاقتصاد إلى هبوط ناعم.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن يرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار ، وتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وأخبر محافظ بنك اليابان كازو أويدا المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم 2٪.

ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2٪ خلال الجلسات الخمس الماضية ، مسجلاً تقدمًا أسبوعيًا الثامن على التوالي. ومن بين أعضائها ، ارتفعت قيمة 202 سهماً يوم الجمعة مقابل 16 سهماً فقط انخفضت.

وقال ماكي ساوادا ، المحلل الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية: 'على الرغم من الارتفاع في مؤشر نيكاي ، كان هناك اتجاه حيث فاق عدد الخاسرين في السوق الأولية عدد الرابحين'.

وأضافت: 'مع ذلك ، في صعود مؤشر نيكاي خلال الأيام القليلة الماضية ، كان عدد الأسهم المكاسب في الأسعار يتزايد ، مما يشير إلى أن المؤشر يتم شراؤه على نطاق أوسع'.

من بين 33 قطاعاً صناعياً في بورصة طوكيو ، كانت المؤشرات التي تتبع صانعي الورق وشركات معدات النقل أكبر الرابحين ، حيث ارتفعت بأكثر من 2.6٪. سلة من شركات النقل البحري المتداولة مسطحة.