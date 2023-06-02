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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.3 تريليون دولار رأس مال البورصات العربية الأسبوع الماضي

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

وصل رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و309 مليارات و774 مليونا و421 ألف دولار في نهاية الأسبوع المنصرم، وفق صندوق النقد العربي.

 

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 733.04 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 167.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.86 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 170.9 مليار دولار، وبورصة الكويت 141.7 مليار دولار وبورصة مسقط 61.4 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 55.3 مليار دولار، وبورصة مصر 35.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 31.3 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 25 مليار دولار، وبورصة بيروت 19 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.03 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.68 مليار دولار.

البورصات العربية رأس المال السوقي بورصة مصر بورصة قطر بورصة

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