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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: الفطرة السليمة تقتضي الإحسان وشكر النعمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي قال في الحديث الشريف (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط).


وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد صلاح الدين بالمنيل، وذلك تحت عنوان:"احترام الكبير"، أن ديننا دين القيم ودين الأخلاق، ودين الإنسانية ودين الفطرة السوية، والفطرة السليمة تقتضي الإحسان إلى من أحسن إلينا، وشكر النعمة، حيث يقول النبي (لم يشكر الله من لم يشكر الناس).


وأشار وزير الأوقاف،  أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي (عبدي لم تشكرني إذا لم تشكرني من أجريت لك النعمة على يديه) ويقول النبي (من أسدي إليه معروف فليذكره فمن ذكره فقد شكره).

وأكد أن أحق الناس بالشكر، بعد شكر الله، هو شكر الوالدين، حيث يقول الحق (أن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) فإذا كان ديننا يدعو إلى احترام الكبير مطلقا سواء كان كبيرا في السن أو المقاثم، فيقول النبي (ليس منا من لم يوقر كبيرنا).

 

الأوقاف احترام الكبير القيم الاخلاق الفطرة

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