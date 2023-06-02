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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد بدوي: اعتماد 8 ملايين جنيه لإنشاء مسجد ترسا الكبير

اعتماد 8 ملايين جنية
اعتماد 8 ملايين جنية لإنشاء مسجد ترسا

أعلن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها موافقة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على اعتماد مبلغ  8 ملايين جنية لإنشاء المسجد القبلى الكبير بقرية ترسا وسوف يتم البدء فى الانشاء نهاية الشهر الجارى بعد اسناد  المشروع لإحدى الشركات المتخصصة.


قال  النائب خلال لقائه بأهالي قرية ترسا فى محافظة القليوبية عقب صلاة الجمعة إن المشروع سوف يمثل مركزا إسلاميا حيث يضم مصلى للرجال والسيدات وسيقام على أحدث طراز موضحا أن تكلفة المشروع قابلة للزيادة.


أوضح رئيس لجنة الاتصالات أنه تم إنهاء كافة إجراءات هدم المبنى القديم والتنسيق مع الإدارات المعنية وحل الإشكاليات التى كانت تواجه البدء فى المشروع، مؤكدا أن هذا المسجد له ذكرى وطنية خاصة فى نفوس أهالى قرية ترسا باعتباره أقدم المساحد فى القرية ويخدم آلاف المصلين.

 


ووجه "بدوى" خلال لقائه بأهالى القرية الشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على استجابته لمطلبة بإدراج المسجد ضمن خطة المشروعات هذا العام برغم التحديات والأزمة العالمية التى تواجه العالم.


وفى نهاية اللقاء أوضح النائب أنه سيتم تشغيل مكتب بريد ترسا خلال شهرين بعد موافقة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على رقمة المكتب وإدخال كافة الخدمات الرقمية به  بدءا من استخراج  الأوراق الرسمية ونهاية بالشهر العقارى حيث يخدم المكتب أهالى القرية والقرى المجاورة.

الدكتور مختار جمعة الدكتور عمرو طلعت احمد بدوي مجلس النواب إتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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