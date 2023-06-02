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تغيير المواصفات القياسية|المصريين الأحرار: يجب وضع مصر ضمن الدول المتقدمة بمجال الصناعة

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مبادرة" أبدأ" من المباردات المتميزة والتي تناقش داخل جلسات الحوار الوطني التي أدت إلى التحسين من بعض الصناعات، وتدخل أحد أصحاب المصانع أثناء حضورة فى جلسة للحوار الوطني أن لديه مصنع وكان قد أوشك على الغلق ولكن مبادرة “أبدأ”  تدخلت وحلت الكثير من الصعاب، مؤكدا أن مباردة أبدا واحدة من أهم المبادرات التي تصحح الوضع الصناعي في مصر وتشجع للصناعات المتعثرة أو البدء في صناعات جديدة تحتاجها استراتيجية الوطن.

 

وأوضح " خليل" خلال مداخله هاتفيه بفضائية " أكسترا نيوز" أن مفهوم الصناعة لديه تراكم من القوانين القديمة ونشأ المثير منها في ظروف متضاربة وتم الانتقال من مرحلة الاشتراكية إلى مرحلة الاقتصاد الحر ثم مرحلة التصنيع إلي أن نصل إلى مراحل متطورة الآن، منوها إلى إن مصر تحتاج  إلى ثروة صناعية متطورة.

 

واستكمل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يجب التخلي عن كل ما هو قديم في الصناعة والانتقال إلى كل ما هو جديد الذي يواكب الصناعات العالمية، فيجب وضع قوانين تشجيعية  قوية للقطاع الخاص تسمح بسرعة إنشاء المصانع وتشغيل العمالة في المصانع طبقا للقوانين.

 

 وأستطرد، أنه يجب وضع قانون بالصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها مصر حتي لو تطلب الأمر إلي فرض ضرائب مخفضة وسياسيات مصرفية، فيجب تغير المنظومة الصناعية جميعها، ويجب وضع  مصر ضمن الدول المتقدمة في مجال الصناعة ويأتي ذلك بتغيير كل المواصفات المصرية القياسية، لأنه إذا تم بيع أو تصدير سلعة معينة للخارج يجب أن تخضع لمواصفات قياسية طبقا للمتقدمة في مجال الصناعة للمواصفات القياسية العالمية.

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