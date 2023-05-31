المصريين الأحرار يوافق علي مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، في الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الاعلي للتعليم والتدريب، ضمن جلسات الحوار الوطني، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح مشروع القانون للمناقشة من خبراء التعليم علي طاولة الحوار الوطني .

وحضر الجلسة الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب والمتخصص في الإدارة الإستراتيجية والتخطيط بجامعة القاهرة والأكاديمية البحرية.

الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب



وجاء نص كلمة ممثل الحزب بالجلسة كالتالي:-

شكرا جزيلا للمنصة الكريمة من حيث المبدأ كممثل لحزب المصريين الأحرار أوافق على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وأود ان اشير الى اضافة البحث العلمي.

الجزئية الأخرى وهى فى المادة الثانية بشأن الوزارات المعنية والهيئات المعنية في التمثيل في هذا المجلس نقترح إضافة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وفي المادة الثالثة حضور ثلث العدد نقترح حضور نصف عدد الخبراء.

وفي المادة الرابعة الجزء رقم ثمانية وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليست مدارس التعليم الفني فقط.

وفي المادة السادسة لفظ يتولى من الممكن ان نستبدله بلفظ يلتزم بتنفيذ السياسات الموحدة للتعليم.

وفي هذا الإطار من حيث موافقتنا كحزب المصريين الأحرار على إنشاء هذا المجلس باعتباره جهة أو هيئة إستشارية وطنية مستقلة منوط بالتخطيط الإستراتيجي لمؤسسات التعليم وإدارة العلاقات بين العناصر الفاعلة في المنظومة التعليمية، و في ضوء الأهداف المحددة وهي صياغة وتنفيذ وتقييم مشروع تربوي وطني حيث انه يمثل في هذا الصدد حلقة إتصال تنقل شواغل المجتمع فيما يتعلق بقضايا التعليم إلى القيادة السياسية وتقدم الآليات المقترحة للتعامل معها في ضوء معطيات الواقع المحيط الإمكانات المتاحة.

جزئية اخرى تتعلق بالهيكل المقترح نود ان نشير إلى مهمة في دور انشاء المجلس الوطني اللي احنا بصدد مناقشته الآن يتمثل في انه مظلة كبرى تضم تحتها كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية التعليمية ولكن نريد ان نلفت النظر الى انه لابد من تجنب الإزدواجية في الأدوار والاختصاصات لذلك نرحب جدا بالاستناد إلى مرجعيات ثابتة مثل رؤية مصر 2023 واستراتيجية تطوير التعليم 2014 /2018 .