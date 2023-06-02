مزاد علني لمحلات تجارية وشقق سكنية بهيئة الأوقاف.. تفاصيل

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، عن بيع وإيجار بالمزاد العلني لمحلات تجارية وشقق سكنية وإدارية وجراجات وأراضي بعمارات الهيئة بمحافظات الجمهورية.

وتقع الأماكن المعروضة للبيع والإيجار بالمزاد العلني، في هذه المدن والمحافظات: القاهرة، التجمع، الاسكندرية، الجيزة، مدينة بدر، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الاسماعيلية، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، شمال وجنوب سيناء.



وتعقد جلسات المزاد العلني الساعة 12 ظهرا ، وفقا لما هو موضح بكراسة الشروط المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية.



شروط الحصول على شقق الأوقاف 2023



1- يقر المتقدم بأنه عاين الوحدات السكنية وأوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

2- يقر بأنه في حالة التعاقد معي وتأخري في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة علي طبقا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها بدون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

3- يتعهد بسداد كافة المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة وأيضًا سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقا للقانون

4- يتعهد بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة وعلي أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتعليمات السارية وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.