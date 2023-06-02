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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر.. عطل مفاجئ يضرب تويتر في عدة دول

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالات أنباء بحدوث عطل فني مفاجي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك في عدة دول بينها مصر.

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن خططه لتغيير اسم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، وهي عبارة عن تسمية مكونة من حرف واحد X، ووفقا لـ وثيقة محكمة، لم تعد بعد الآن تحمل الاسم Twitter Inc وأن اسم الشركة حاليا يعرف بـ X Corp.

بعد تأكيد إيلون ماسك.. ما سر تغيير تسمية شركة تويتر لـ X

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في تعليق ردا على ما نشرته بوابة T(w)itter Daily News، أن إجراء إعادة تسمية الشركة بـ X بهدف توسيع وظائف تويتر في المستقبل.

 

سر تغيير تسمية تويتر لـ X 


وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أسس شركتين تحت اسم "X Corp"، و"X Holdings Corp" في شهر مارس الماضي، حيث كان الملياردير مهووسا بفكرة مجموعة X التي أدت إلى شرائه شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار في الخريف الماضي وبعدها؛ قال ماسك في أكتوبر 2022، إن عملية الاستحواذ على تويتر كان "تسريعا لإنشاء X، تطبيق كل شيء".

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