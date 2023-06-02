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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. أيتن عامر تطل على جمهورها بجلسة تصوير جديدة

ايتن عامر
ايتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها، بمجموعة من الصور الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة أيتن عامر، بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية تي شيرت لونه أبيض، يليق بجمالها الساحر، وبنطال فسفوري.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واضعة “ميك أب” رقيق، يليق بهذه الإطلالة الجذابة، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني.

أيتن عامر تستكمل تصوير  فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" 

ومن ناحية أخرى، تستكمل الفنانة أيتن عامر، تصوير  فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة  للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

نجوم فيلم مندوب مبيعات 

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كلا من  بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وكان آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان 2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كل من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر، انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرون ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

وفي سياق اخر شاركت ايتن عامر في فيلم ساعة اجابه تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٢_١٩٣٨٣٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٢_١٩٣٨٠٦
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٢_١٩٣٨٠٦

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