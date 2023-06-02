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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار منير الوسيمي: أقنعت يحيي الفخراني بالغناء.. فيديو

الموسيقار منير الوسيمي
الموسيقار منير الوسيمي

كشف الموسيقار منير الوسيمي عن كواليس أول لقاء جمعه مع الفنانة الكبيرة شريهان وهي كانت عن طريق المخرج الكبير جمال عبد الحميد قائلا : "جاء لي جمال عبد الحميد إلى الاستديو وبرفقته الفنانة شريهان وكان عمرها لا يتعدى ال 16 عاما وطلب منها الغناء أمامي وكان رأيي في هذه اللحظة أنها موهوبة وبالفعل طلب مني أن أقوم بتدريبها ومن هنا بدأ التعاون الفني الذي أثمر نجاحات متتالية. 


وتابع منير الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناه الحياة بأنه تعاون مع الفنانة هالة فؤاد وصابرين وشيرين ولكن لم يتعامل مع نيللي إلا في مسلسل الدوامة. 


وأضاف الوسيمي خلال اللقاء أن الفنان يحيى الفخراني رفض أن يغني في الفوازير لأنه لا يتقن هذه الموهبة ولكن بمجرد جلوسي معه أقنعته بأنه يتمتع بموهبة كبيرة، تتمثل في الاستماع الجيد لأن أذنه موسيقية وأن ما نقدمه ضمن أحداث العمل تمثيل عن طريق الغناء وبالفعل وافق وكانت من أنجح أعماله الفنية.

 

الراحل محمد عبد الوهاب

 

وكشف الوسيمي عن أول لقاء مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب قائلا : "حققت نجاحات كبيرة مع مجموعة من الفنانين الشباب أبرزهم محمد الحلو ومحمد منير وحسن الأسمر وعمر فتحي وفاطمة عيد، لدرجة أن شركات الإنتاج كانت أرباحها 100%  ومن هنا تم السيطرة علي السوق، فطلب محمد عبد الوهاب من عبد الرحمن الأبنودي ومحمد حمزة أن يقابلني وبالفعل ذهبت الي مبني الإذاعة والتليفزيون وعرض علي أن أتولي المستشار الموسيقي لشركة الإنتاج وأن يتم احتكار مجهودي وأن أكتفي بالعمل معه فقط، مقابل شيك على بياض ولكني رفضت. 

منير الوسيمى يحيى الفخراني محمد عبد الوهاب إيمان أبو طالب حمد الحلو

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