كنت ست سماوية.. سمر علام تكشف سر نجاحها في وعود سخية

تحدثت الفنانة سمر علام عن مسلسلها الرمضاني وعود سخية الذي عرض على شاشة قنوات صدى البلد طوال شهر رمضان الكريم، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد عرضه.

وقالت سمر علام، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: وعود سخية شعبي وفيه حاجات الناس بتحبها ومعلم مع الناس والحمد لله أنه ناجح مع الناس وسعيدة بهذا النجاح اللي محققه.

دور رجبيه

وعن دور رجبية الذي قدمته بالمسلسل، تابعت سمر علام : دوري اللي قدمته شر أوي وست سماوية أوي، ومحدش بيسلم من أذاها، وذاكرت واتفرجت على كذا بنت من المناطق اللي قريبة من شخصيتي بالعمل، وليهم عوجت بق معينة وعلى طول صوتهم عالي، وحاولت أعمل شخصية بتشكيلة من كل الشخصيات اللي شفتها فطلعت الست رجبية.

وبخصوص شعورها تجاه الدور قبل تصويره، فأضافت: كنت خايفة أوي لأن أول مرة أطلع بدور ست مش طيبة ومش بنت غلبانة والناس كارهة الدور بس حباه في نفس الوقت، وبتبسط لما حد بيكلمني في الشارع ويناديني ويقولي يا رجبية.

https://www.youtube.com/watch?v=rfgwp1RpvP4