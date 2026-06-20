سقطوا بدراجة نارية..إنقاذ شاب والبحث عن شقيقته داخل ترعة بخانس بقنا

تشهد منطقة كوبرى بخانس شمال قنا، جهود مكثفة من الأهالى للبحث عن فتاة سقطت مع شقيقها داخل ترعة بخانس، أثناء استقلالهم دراجة نارية على طريق مجاور للترعة.



ودفع أهالى المنطقة المحيطة بالترعة بمراكب صيد صغيرة، للمساعدة فى أعمال البحث داخل الترعة، بعدما فشلت الجهود الفردية فى إيجاد الفتاة الغارقة.

كما بادر العديد من شباب المنطقة للنزول إلى مياه الترعة بجوار الكبارى المجاورة للواقعة، فى محاولة للبحث عن الفتاة قبل أن يجرفها تيار المياه لأماكن بعيدة.



فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف والإشراف على عمليات البحث عن الفتاة، وسط تواجد مكثف للأهالى للمساعدة فى عمليات البحث داخل الترعة.



وكانت منطقة كوبرى المفرفر بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، شهدت سقوط دراجة نارية فى الترعة، يستقلها شاب وشقيقته، وتمكن الأهالى من إنقاذ الشاب، فيما لا تزال جهود البحث عن شقيقته مستمرة حتى الآن.