عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة جمال كامل: والدي كان دائما مهموما بالبشر ومشاكلهم ووجوههم

هالة جمال كامل ابنة
هالة جمال كامل ابنة الفنان جمال كامل

‏قالت هالة جمال كامل ابنة الفنان جمال كامل رائد فن الرسم الصحفي أن اكثر شئ كان يهم والدها هو الإنسان وهو دائما مهموم بالبشر ومشاكل البشر وأوجه البشر.

 

وتابعت هالة جمال خلال لقائها في برنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي "إبراهيم عيسى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هذا كان السر وراء تخصصه في فن "البورتريه" وكل اللوحات التي رسمها قد يكونوا بشر عاديين او زملاء له وقد يكونوا مشاهير بحكم طبيعة عمله في الصحافة أو من الممكن أن يكونوا أوجه لناس لا يعرفهم.

 

رغبة في رسم أي شخص

 

وأضافت أنه كان دائم الرسم كل يوم بدون تحضير وكان لديه الرغبة في رسم أي شيء وأي شخص قائلة: "ممكن يشوف أي حد يقوله ما تقعد يا فلان ارسمك"، وكان له مرسم منفصل وأيضا مرسم داخل المنزل.

جمال كامل هالة جمال كامل إبراهيم عيسى البورتريه الرسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

كلمات يرضيك الله بها يوم القيامة.. رددها صباحا ومساء

بعد تخطي فيوتشر.. بيراميدز يتحدى الأهلي ويعلن إصراره على المنافسة للتتويج بالدوري

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

شمال سيناء تحقق الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ