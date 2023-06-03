هالة جمال كامل: والدي كان دائما مهموما بالبشر ومشاكلهم ووجوههم

‏قالت هالة جمال كامل ابنة الفنان جمال كامل رائد فن الرسم الصحفي أن اكثر شئ كان يهم والدها هو الإنسان وهو دائما مهموم بالبشر ومشاكل البشر وأوجه البشر.

وتابعت هالة جمال خلال لقائها في برنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي "إبراهيم عيسى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هذا كان السر وراء تخصصه في فن "البورتريه" وكل اللوحات التي رسمها قد يكونوا بشر عاديين او زملاء له وقد يكونوا مشاهير بحكم طبيعة عمله في الصحافة أو من الممكن أن يكونوا أوجه لناس لا يعرفهم.

رغبة في رسم أي شخص

وأضافت أنه كان دائم الرسم كل يوم بدون تحضير وكان لديه الرغبة في رسم أي شيء وأي شخص قائلة: "ممكن يشوف أي حد يقوله ما تقعد يا فلان ارسمك"، وكان له مرسم منفصل وأيضا مرسم داخل المنزل.