رسوماته متحفية.. فنان تشكيلي: جمال كامل واحدًا ممن أدخلوا الفن إلى الصحافة

أكد الفنان التشكيلي جمال هلال، أن جمال كامل واحدًا ممن أدخلوا الفن إلى الصحافة وصنعوا من خلالها رسوم متحفية، منوهًا بأن هناك لوحات عبقرية له رسمها لعدد من الفنانين والشخصيات العامة، بجانب تصويره لعدد من المشروعات بشكل كامل.



وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبدالحليم حافظ جلس أمام جمال كامل، ورسم لوحات للفنان عادل إمام ونجاة ونبيلة عبيد ورسم أصدقاءه، مشددًا على أنه لم يكن له أسلوب معين لكن يأخذ من عدد من الأساليب.

أستاذ في الزيت والباستل

وأشار إلى أنه كان أستاذ في الزيت والباستل، حيث إن الباستيل به ندارة لونية عالية، مؤكدًا أن الخامات التي استخدمها ساعدته في نقل احساسه على اللوحة.