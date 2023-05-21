غادة والي: حصلت على 77 ألف جنيه من رسومات المترو وليس 300 مليون

نفت مصممة الجرافيك غادة والى، صاحبة مشكلة تصميمات محطة مترو كلية البنات، شائعات حصولها على مبالغ بالملايين جراء تصميمات محطات المترو.

وأضافت غادة والي، خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنه أشيع أنها حصلت على 300 مليون جنيه، معقبة: "كل ما حصلت عليه مقابل التصميمات 77 ألف جنيه عن إجمالى الرسومات فى كل محطات المترو".

12 ألف جنيه

وتابعت مصممة الجرافيك: "حصلت على 12 ألف جنيه عن رسوماتي فى كل محطة ".

وأوضحت غادة والى أن حالتها الصحية لم تكن تسمح لها بالرد لمدة عام معقبة: "كانت ظروف ولادة تبعها مشاكل".