عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الحج عن متوفى وأنا لم أؤدي الفريضة.. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عزوجل وسنة النبي ﷺ قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

واستشهدت في فتوى لها، بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك "
هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه.

وتابعت: أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

 

توكيل الحج عن الميت 


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الحج بالإنابة عن شخص مات ولم يحج وكان باستطاعته الحج، جائزة شرعا سواء أوصى بذلك أو لم يوص.

وأضاف علي جمعة في فتوى له أن من رحمة الله عز وجل أن أباح الإنابة في الحج وليس في الصلاة أو الدعاء أو الصيام رغم أنه عبادة بدنية فكان ذلك لتسهيل قيام الجميع بهذا الركن.

وأوضح أن الإمام أبو حنيفة رفض فكرة الإنابة في الحج إلا أن الإمام الشافعي أباح ذلك مستندا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع شروطا في حج الإنابة بل قال للرجل : " أحججت عن نفسك فلما قال الرجل : لا ، فقال له النبي : " حج عن نفسك ثم عن شبرمة" . ولم يسأل النبي: "هل أوصى الميت بالحج ؟ أو أوصى بالحج بما تركه من مال " ؟ .

وتابع : سكوت النبي في هذه الحالة يعني أن الإنابة على الإطلاق وليست مقيدة بشرط.

توكيل الحج عن الميت الدكتور علي جمعة الحج بالإنابة الحج مناسك الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

ترشيحاتنا

يرافقه المحافظ.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية الجاري تنفيذها| اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين في حدث غير معتاد عند الحدود

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

انتشال جثة طفل من ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

عودة الأمطار .. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء لنهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

حلوى مناسبة للرجيم.. طريقة عمل بديل البراونيز  الصحي

في يومها العالمي.. الدراجات الهوائية تغنيك عن العلاج النفسي وتحد من السمنة

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ