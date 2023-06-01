عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز جمع عقيقة أبنائي في ذبيحة واحدة ؟ .. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

 قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ وقتها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
 

وأضاف مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد؟»، أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.

 وتابع مجدي عاشور، أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ 7 أشخاص.

هل يجوز شراء لحم بدلا من الذبح في العقيقة 

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة تعنى الذبيحة وتؤدى عن المولود فى اليوم السابع او إن لم يتمكن الشخص من أدائها فى تلك الأيام فيجوز أن يفعلها فى أى يوم من العمر شاء .

وأضاف أن  الذبح من الأمور الواجبة حتى يتحقق القصد منها  أما شراء اللحم دون الذبح أو اخراج مال عنها  فلا يحققها وإنما يكون فى تلك الحالة من باب التصدق مشيرا الى انه لا يشترط فى توزيع العقيقة  مرا معين معين  فيمكن إخراجها نيئة او مطهية او ان يطهيها الانسان ويطعم منها. 

العقيقة هل يجوز الجمع فى العقيقة حكم العقيقة كيفية تقسيم العقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

طبيب الأهلي يكشف موقف الشناوي من المشاركة أمام الوداد المغربي بنهائي أفريقيا

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الحر

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

تصفيات أمم أفريقيا.. موعد وصول جنوب السودان لمواجهة منتخب مصر وديا

بـ 5550 جنيهًا فقط.. اشتري وحش الموبايلات Note 12

مقارنة بين إم جي ZS وسيتروين C4 بالأسعار | صور

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

في اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية

في اليوم العالمي للوالدين.. كيف تحتفل به؟

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ