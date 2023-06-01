هل يجوز جمع عقيقة أبنائي في ذبيحة واحدة ؟ .. اعرف الموقف الشرعي

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ وقتها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.



وأضاف مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد؟»، أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.

وتابع مجدي عاشور، أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ 7 أشخاص.

هل يجوز شراء لحم بدلا من الذبح في العقيقة

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة تعنى الذبيحة وتؤدى عن المولود فى اليوم السابع او إن لم يتمكن الشخص من أدائها فى تلك الأيام فيجوز أن يفعلها فى أى يوم من العمر شاء .

وأضاف أن الذبح من الأمور الواجبة حتى يتحقق القصد منها أما شراء اللحم دون الذبح أو اخراج مال عنها فلا يحققها وإنما يكون فى تلك الحالة من باب التصدق مشيرا الى انه لا يشترط فى توزيع العقيقة مرا معين معين فيمكن إخراجها نيئة او مطهية او ان يطهيها الانسان ويطعم منها.