هل يقبل الله التوبة مهما كان الذنب.. داعية يجيب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله يحب التوابين ، ويحب الذين يعودون إليه سبحانه بعد ارتكاب الذنوب، تائبين نادمين على ما فعلوه.

وأضاف عبد المعز، في لقاء مسجل له على فضائية "دي إم سي"، أن التوبة هي علاقة بين طرفين، الله سبحانه وتعالى، وبين العبد المقصر المذنب، منوها أن كل البشر مذنبون ، ويخطئون، وخيرهم التوابون.



وأشار إلى أن التوبة بابها مفتوح دائما من الله عز وجل (أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ۚ والله غفور رحيم) منوها أن هذا كرم من الله عز وجل على عباده، والله يغفر كل من رجع إليه بالتوبة.

وأكد أن الله تعالى يقبل التوبة مهما كان الذنب ، إلا أن يشرك به لقوله تعالى (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولٰئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ۗ وكان الله غفورا رحيما).

شروط التوبة

الصدق في الندم والحرقة على التفريط في حق الله والعزم على عدم العودة إلى الذنب وثالثا الإنابة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، ومن آداب التوبة التي عد منها: اختيار الصحبة الصالحة والبعد عن الأسباب المؤدية إلى الذنب.

