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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل نسيان الذنب من علامات قبول التوبة.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية،  أن المذنب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، موضحا أن الله عز وجل أمرنا بالتوبة فقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسىٰ ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ۖ نورهم يسعىٰ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ۖ إنك علىٰ كل شيء قدير}.. [التحريم : 8].

و أضاف عاشور خلال برنامج “دقيقة فقهية” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم  إن نسيان الذنب بعد التوبة منه يكون على حالتين: الأولى أن ينسى الإنسان الذنب الأول ثم يقع فيه مرة أخرى ولا يتوب، أو يقع في ذنب آخر، وهذا يخشى منه، لأنه تجرأ على الشرع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا كذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه".

وأوضح أن الحالة الثانية هى أن يتوب الإنسان من الذنب، ثم ينسى ذلك الذنب لأنه قد التزم الطاعة بعد التوبة، حتى لو عاد وأذنب فإنه يتوب منه، وفي ذلك يقول العلماء أن نسيان الذنب بعد التوبة منه أفضل له، حتى لا يصاب العبد باليأس، وحتى يوقن أن الله عز وجل حقق وعده بأن تاب عليه.

وأوضح: “لا تنس ذنبك إذا لم تتب منه، وانسه إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل من هذا الذنب”.

التوبة الدكتور مجدي عاشور القرآن الكريم علامات قبول التوبة

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