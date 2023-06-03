خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

التسلخات يعاني منها الكثيرون وهي مشكلة قد تسبب الانزعاج وعدم الراحة، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة حرارة الجو، قد يتطور الأمر حساسية والتهابات فى تلك المنطقة التسلخات ، ووفقاً لموقع"rochester" يمكن علاجها بالأعشاب من دون اللجوء إلى إستعمال الأدوية.



أعراض التسلخات بين الفخذين



احمرار شديد.

حكة مزعجة.

شعور بالحرقان.

طفح جلدي.

ظهور بثور صغيرة أو دمامل.

ألم حاد عند احتكاك منطقة التسلخات بأي سطح آخر.



أسباب التسلخات:

تظهر التسلخات بشكل شائع جداً بين الفخذين لأسباب عديدة منها المشي لمسافات طويلة أو حساسية الجلد ، بالتالي هذه المنطقة تزداد في فصل الصيف والأمر الذي يوفر بيئة مناسبة وملائمة لنمو البكتيريا والفطريات،كما

أن يصاب الناس بهذا النوع من التسلخات بنسبة كبيرة في فصل الصيف، وعلى الرغم من أنّها تصيب الجميع، إلا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بها.



وصفات طبيعيه لعلاج التسلخات:

الفازلين:

يعتر الفازلين من أهم العلاجات المنزلية للتخلص من التسلخات، يساعد الفازلين في تسريع التئام الجروح الطفيفة وبفضل تركيبته اللزجة يمنع الاحتكاك المسبب للتسلخات، بالإضافة لكونه سهل الاستخدام فكل ما عليك فعله هو تطبيق كمية كافية من الفازلين على منطقة التسلخات وتوزيعها بالشكل المناسب.

وصفة النشا وزيت الزيتون لعلاج التسلخات:

يمكن استخدام زيت الزيتون والنشا لعلاج التسلخات بين الفخذين، نبدا بدهن التسلخات بزيت الزيتون مع التدليك المستمر، ثم نقوم برش النشا على التسلخات ونتركها لفترة من الزمن، يمكن ايضا دهن الزيت لخطوة تعقيم إضافية.

زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات للميكروبات والفطريات ،ويمتلك زيت جوز الهند خصائصا طبيعية رائعة ومذهلة والتي تساهم في علاج التسلخات عند الكبار وتهدئة الحكة والاحمرار.

يستخدم زيت جوز الهند على المنطقة المصابة بعد تدفئته قليلا، ويفضل استخدام زيت جوز الهند ليلا قبل الذهاب إلى النوم.

طريقة استخدام زيت الزيتون:

ينصح أولا بتنظيف المنطقة المصابة بالالتهاب والتسلخات.

ثم يتم تجفيف المنطقة باستخدام منشفة قطنية.

ثم يتم وضع كمية مناسبة من زيت الزيتون على المنطقة المصابة مع التدليك برفق.

يترك زيت الزيتون على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم يشطف الزيت جيدا بالماء الفاتر ويكرر استخدام زيت الزيتون على المنطقة الملتهبة يوميا حتى يهدأ الجلد.