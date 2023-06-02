6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن أمر بالغ الأهمية لدعم طريقة عمل جسمك، إنها مهمة من دعم النمو الطبيعي والتطور إلى تعزيز المناعة وتقوية عظامك، على وجه الخصوص ، يعتبر فيتامين سي عنصرًا غذائيًا ضروريًا للتعافي السريع من الأمراض وصحة جيدة على المدى الطويل.

الفوائد المعترف بها لفيتامين سي لا حصر لها، تلعب مضادات الأكسدة القوية دورًا مهمًا في تقوية دفاعات الجسم ودعم جهاز المناعة، فيما يلي 6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص فيتامين سي:



- الالتهابات الموسمية ونزلات البرد.

يلعب فيتامين سي دورًا في تخفيف الالتهابات الموسمية ، مثل البرد والإنفلونزا ، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير المعدية، تشير الدراسات إلى أن مكملات فيتامين سي فعالة أيضًا في جعل نزلات البرد أقل حدة وتستمر لفترة أقصر.

وقال الدكتور توشار مابانكار ، عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مابانكر ، مومباي ، "فيتامين سي هو عنصر غذائي أساسي له العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى مساهمته في مناعة الجسم ونموه ، فإنه يساعد أيضًا في التخفيف من الالتهابات الموسمية ، مثل تقليل مدة وأعراض البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي. أيضًا ، قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض غير معدية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى المزيد من فيتامين سي، وله دور مهم يلعبه في دعم الصحة العامة للأشخاص ورفاهيتهم".

-مرض السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فقد يساعد فيتامين سي في تحسين مستويات السكر في الدم وملف الدهون، لوحظ أن المرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية الشائعة مثل مرض السكري قد يحتاجون إلى فيتامين سي أكثر من غيرهم بسبب الإجهاد التأكسدي المرتفع الذي لوحظ في هؤلاء المرضى، المرضى الذين يعانون من مرض السكري لديهم 30٪ تركيز فيتامين سي أقل من غير المصابين بالسكري.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

أظهرت الدراسات أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، في أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرضى ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تحمي المغذيات تلف الأعضاء الطرفية وتحسن وظيفة الأوعية الدموية البطانية ، مما يساعد على تنظيم تخثر الدم.

-فقر الدم

يمكن أن يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد ، وهو أمر مهم في مساعدة الأشخاص المصابين بفقر الدم (نقص مستويات الحديد في الجسم)، يمكن أن تكون الإصابة بفقر الدم دليلاً على أنك قد تعاني من نقص فيتامين سي.

-القوة والشفاء

من المعروف أن هذا الفيتامين يساعد في التئام الجروح والحفاظ على صحة الأسنان واللثة، تلعب مضادات الأكسدة القوية دورًا مهمًا في تقوية دفاعات الجسم ودعم جهاز المناعة.

-التهاب رئوي

كما ثبت أن الفيتامين يقلل من مدة الإقامة في المستشفى لمرضى الالتهاب الرئوي، في حين أن النظام الغذائي الصحي مهم للتغذية الجيدة ، فقد لا يكون هذا كافياً لمواجهة النقص، يمكن أن تكون مكملات فيتامين سي بالجرعة التي يصفها طبيبك مفيدة للمساعدة في إعطائك الدفعة التي قد تحتاجها للحفاظ على مستويات فيتامين سي لديك قيد الفحص.

استشر طبيبك قبل تناول المكملات ، وخاصة إذا كانت لديك حالة صحية حالية للتأكد من حصولك على الجرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك الصحية.

المصدر: timesofindia