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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالتنسيقية: مخرجات التعليم الفني يجب أن تناسب سوق العمل |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال مازن شقوير، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين إن القوى العاملة المتمثلة في العمالة الفنية الموجودة في قطاع الصناعة كانت تواجه تحديات، نظرا لعدم تأهيلها بالشكل المطلوب في قطاع الصناعة؛ وهذا ما سبب مشكلة في القطاع والسوق الصناعي.

وأوضح “شقوير” خلال حواره ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مخرجات التعليم الفني يجب أن تناسب احتياجات سوق العمل.

وأضاف عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين أن المستثمرين وشركات القطاع الخاص تقوم بعمل ما يشبه المدارس الخاصة لتدريب الطلاب نظريًا وعمليًا على سوق العمل، ومن ثم يتم تعيينه في الشركة التي تدرب فيها ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 

وأكد عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين أن مراكز التدريب موجودة بالفعل في مصلحة الكفاية الإنتاجية ولكنها تحتاج لتطوير وتزويدها بما ينقصها من امكانيات.
 

سوق العمل قطاع الصناعة الصناعة القوى العاملة القطاع الخاص تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين توك شو صدى البلد

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