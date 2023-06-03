23 أغسطس.. أول مناظرة لترامب مع الجمهوريين

من المقرر عقد أول مناظرة بيت المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال أشهر ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



ستعقد المناظرة الأولى حول الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ في 23 أغسطس في ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب الجمهوري.

ويقف إلى الآن في وجه الرئيس السابق دونالد ترامب، مرشحون ابرزهم: رون ديسانتيس ونيكي هايلي وتيم سكوت.

وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات وجمع تبرعات...)، على أن يلتزموا جميعا دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

وإذا كان عدد المرشحين كبيرا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 أغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل، وسيكون الفائز من انتخابات الجمهوريين، خصم الديمقراطيين في الانتخابات.