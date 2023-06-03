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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

رسوم ألف جنيه وكود تعريفي.. شروط رحلات الحج 2023

موسم الحج
موسم الحج

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق موسم الحج، ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن ضوابط وخطوات التسجيل لـ رحلات الحج، ولهذا أوضح قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، هذه الشروط، ونستعرض أبرزها في السطور التالية.

ونصت المادة (10) من القانون، على أن تُنشأ بوابة إلكترونية تسمي "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولي الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

كود تعريفي 

ووفقا للمادة (11) تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

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اسم مستخدم وكلمة مرور

وأشارت المادة (12) إلي أن الجهة المختصة تمنح الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

رسم إصدار اسم مستخدم

وتحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (٥٠%) منه أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة؛ أيهما أكبر، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم، طبقا للمادة (13).

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