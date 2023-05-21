تعليمات هامة.. انطلاق رحلات موسم الحج اليوم من مطاري القاهرة وبرج العرب

تبدأ الخطوط الجوية السعودية، اليوم، الأحد تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج للسعودية لعمل المناسك.

انطلاق رحلات الحج إلى الأراضي المقدسة

وأعلنت الخطوط السعودية، أنها ستبدأ في تفويج رحلات الحج خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى الـ 22 من يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا الـ 2 من يوليو وتكون آخر موعد لسفر الحجاج في الـ2 من أغسطس القادم.

وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين بـ 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.

على الجانب الأخر، أعلنت مصرللطيران، أن السلطات السعودية حددت مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج إعتبارا من ال 21 من مايو الجاري وحتي 22 من يونيو القادم، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من الثاني من يوليو وحتي الثاني من أغسطس القادمين.

موعد رحلات الحج لمصر للطيران

وأوضحت مصر للطيران، أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة والمطارات الداخلية، اعتبارا من 1 يونيو وحتى 22 يونيو القادم، وتكون مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس القادمين.

وقررت الشركة الوطنية مصر للطيران تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التاشيرات بخلاف تاشيرات الحج علي أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جده، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها في ال 19 من يونيو القادم للذهاب والعودة برقم MS644 في العودة في الـ 2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج .

وقالت الشركة أنه فيما يخص رحلات المدينة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التاشيرات بخلاف تاشيرات الحج، فيتم التنسيق بين مكتب الحج ومكتب المدينة المنورة لاستيعاب الطلبات علي اي من الرحلات المنتظمة وبما لا يتناسب مع تلبية طلبات الحج.

شروط حجوزات رحلات الحج

وحددت الشركة عده شروط لقبول حجوزات رحلات الحج وهي:

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تاشيرات الحج علي الرحلات بخط سير«شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ» حال تسييرها .

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تاشيرات الحج مع الركاب حاملي اي نوع آخر من التآشيرات علي نفس الرحلة.

- يمنع تماما الحجز لاي راكب يحمل تاشيرة حج علي جميع رحلات مصر للطيران المتجهة الي الرياض او الدمام او القصيم أو ابها .

- يغلق الطريق البري من جده الي المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تاشيرات الحج اعتبارا نت نهاية يوم 14 من يونيو القادم .

- يغلق مطاري جدة والمدينة المنورة لحاملي تاشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم الـ 22 من يونيو القادم.

- يوقف نهائيًا اصدار تذاكر الي خطي سير جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح علي أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز علي الذهاب والعودة .

- يتم الحجز واصدار التذاكر علي السعر «YRSEG» فقط دون اي سعر آخر الي جدة والمدينة المنورة لحاملي اي نوع من التآشيرات خلاف الحج .

- يمنع تماما الحجز أو قبول اي راكب يحمل تأشيرة زيارة بانواعها علي الرحلات المتجهة الي جدة والمدينة المنورة اعتبارًا من 10 ذي القعدة والموافق 20 مايو القادم وحتي 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو القادم طبقا للتعليمات السطات السعودية .