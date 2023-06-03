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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج تأهيلي وبدني للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد في الدوري

صدى البلد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الفقرة التأهيلية والبدنية إلى جزئين، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب اليمن الودية التي أقيمت أمس، وأدت هذه المجموعة  فقرة بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم و أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  ولم تستكمل باقي فقرات المران منعا لتعرضهم للإجهاد وفقا لقرار الجهاز الفني.

وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في ودية أمس تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية سواء باستخدام أدوات التأهيل وبالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين تعليمات خاصة في إطار البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع لهم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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