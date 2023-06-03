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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجذب السائحين.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته لمدينة الإسكندرية اليوم، مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف والمنطقة المحيطة به استعداداً لافتتاحه، مؤكداً أن هذا الصرح دليلٌ على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، وأن اهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

 

وتابع رئيس الوزراء، خلال جولته، في أرجاء المتحف اليوناني الروماني، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وترميم مبنى المتحف بالكامل، وكذا أعمال الواجهات الداخلية والخارجية، إلى جانب ما تم من تحديث للبوابة والمدخل الرئيسي للمتحف، وأعمال التشطيبات، وما يتعلق بتنفيذ وتجهيز مختلف الخدمات بالمتحف.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال العرض المتحفي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من جانب كبير من أعمال عرض وتثبيت وترميم القطع الأثرية.

وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مخطط تطويرها، وما يتضمنه من تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام، لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بتنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ اضاءات لتلك المباني، بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وزراعة النخيل بحيث تكون مُصطفة على جانبي الطريق.

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