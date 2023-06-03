آخر تطورات إصابة محمود عبدالرازق شيكابالا في الزمالك

أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة في الدوري وكأس مصر.

وخاض "شيكابالا" التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي بإستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.