محمد صبحي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة محمد صبحي حارس المرمى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد صبحي حصل على راحة من التدريبات الأخيرة للفريق التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشارك "صبحي" في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى بجانب باقي فقرات المران بشكل طبيعي صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.