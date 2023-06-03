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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس .. اعرف درجاتك

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ تم تفعيله منذ قليل بعد أن تم الاعتماد الرسمي من جانب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس ، يمكن الآن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس ، يجب على كل طالب ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح حتى يتمكن من خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس إلكترونيا

 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس يكشف لكل طالب درجاته في المواد المضافة للمجموع ، والمواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي للطالب ، والمواد التي رسب فيها الطالب إن وجدت.

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 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس يعاني الان من ضغط كبير عليه ، ولهذا يجد بعض الطلاب واولياء الامور بطء في العمل على  رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس ، ولكن مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ أكدت أن هذا الوضع مؤقت نتيجة للضغط ، وسوف تتحسن الامور مع الوقت.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس

وقبل اعلان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس ، كان قد اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني

وفي نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس بلغت نسبة نجاح 83.31% .

وتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية

 كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس المهنية بنسبة نجاح 96.82%.

واعتمد محافظ كفر الشيخ أيضا ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس  للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.88%.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ  ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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