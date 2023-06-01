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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية تمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ عمرو الليثي .. صور

الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية

أقام مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أمين احتفالية كبري مساء الخميس الاول من يونيو 2023 بمناسبة تكريم الإعلامي  عمرو الليثي ومنحته الجامعة الأمريكية تكريم العام و ( جائزة الإنجاز مدي الحياة).

وأقام مركز كمال أدهم حفل تخرج الحاصلين علي ماجستير الصحافة التليفزيونية والاعلام الرقمي ، بحضور نخبة من اساتذة الإعلام في مصر ونخبة من القيادات الإعلامية.

وبدأ الحفل بكلمة من الدكتور حسين أمين رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة مرحبا بالحضور ومشيدًا بالتكريم الخاص للإعلامي الكبير د. عمرو الليثي ومسيرته الإعلامية الرائعة  ، حيث منحته الجامعة الأمريكية تكريم العام و ( جائزة الإنجاز مدي الحياة) تقديرا لمسيرته الاعلامية الرائعة ودعم البسطاء ودوره التنموي في خدمة الناس في شتي محافظات الحمهورية ، و ان هذا التقدير الرفيع يعد تقليداً بالمركز  ، حيث يقع الاختيار علي شخصية عامة إعلامية  ذات انجاز و تأثير في الإعلام العربي و الدولي ؛ بناء علي ترشيح و اختيار لجنة متخصصة تضم أساتذة مصريين و من كافة البلدان العربية .

وفي كلمته أكد الإعلامي الكبير عمرو الليثي "علي مدي خمسة و عشرين عاما من العمل في محراب الاعلام بكل أدواته ووسائله من صحافة ، إذاعة و تلفزيون أي ما يناهز نصف ما حييت ازعم انني كنت دائما ما اتحري  المهنية في كل ما أقدم.


 

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