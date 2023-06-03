مدبولي: موانئ المكس والدخيلة والإسكندرية ستصبح الأكبر لتداول الحاويات بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقد نفق مشروع ٤٥ والذي يساهم في عدم التزاحم المروري مشيرا الي ان المشروع تم انتهائه والان تم افتتاحه للمواطنين .

وأضاف أنه زار تطوير المتحف اليوناني و المنطقة المحيطة به لافتا انه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال ٣ اشهر .



وأشار إلي أنه تفقد ميناء الدخيلة في الاسكندرية مشيرا الي ان انشاء شبكة مواني جديدة الهدف منه ان تكون مصر مركز لوجستي مشيرا الي ان ميناء الاسكندرية هو الاكبر لتداول البضائع لافتا ان ميناء المكس والدخيلة والاسكندرية سيصبحون اكبر ميناء في المنطقة لتداول الحاويات .

وتابع مدبولي انه تم انشاء محطة تحيا مصر وهذا يعتبر نقلة نوعية لمصر مؤكدا ان السفن العملاقة ستكون قادرة علي تواجدها داخل مينائي الدخيلة والاسكندرية مشيرا الي ان مصر تدعم ايضا ميناء الترانزيت .