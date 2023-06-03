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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مؤشرات البورصة في دول الخليج

بورصة
بورصة

هبطت مؤشرات بورصات مالية عربية اليوم، متأثرة بتراجع الأسواق العالمية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

سجل المؤشر الثلاثيني في مصر ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي صاعداً 2.9 بالمئة، وحقق المؤشر السبعيني أعلى مكاسب أسبوعية بأكثر من شهرين بعد ارتفاعه 6 بالمئة مع تزايد اقتناص المستثمرين العرب للفرص بالشركات المصرية.

منيت الأسهم السعودية بخسائر للأسبوع الثالث في أطول سلسلة تراجع خلال العام الجاري لتغلق عند 11014 نقطة، فاقدة 169 نقطة بنحو 1.5 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس.

 

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.75 بالمئة في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بالغاً مستوى 3603 نقاط.

و تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5 بالمئة خلال هذا الأسبوع، بالغاً مستوى 9406 نقاط مقابل نحو 9453 نقطة الأسبوع الماضي.


وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي قيمة قدرها 2.599 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي مقابل قيمة قدرها 2.610 تريليون درهم نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً خسائر بنحو 11 مليار درهم.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، بعد 4 أسابيع متتالية سيطر التراجع على المؤشرات، بدعم من ارتفاع 9 قطاعات، ونمو بالسيولة، رغم تراجع القيمة السوقية للأسهم بـ7.54 بالمئة يقدر بـ3.267 مليار دينار.

انخفض المؤشر القطري 2.36 بالمئة إلى 10208.9 نقطة، بعد أن تراجع سهم صناعات قطر بأكثر من 6 بالمئة.


تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.26 بالمئة مع تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة 23 بالمئة والعُمانية لخدمات التمويل بنسبة 9.16 بالمئة.

هبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.22 بالمئة بالغاً 1957.96 نقطة مع هبوط سهم ألمنيوم البحرين "ألبا" بنسبة 1.35 بالمئة.

 

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