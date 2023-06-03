مدبولي: ميناء الإسكندرية يضم 60% من حجم تجارة مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد اليوم ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية، متابعًا أن حجم المؤاني الضخم التي تقوم الدولة المصرية اليوم على تنفيذه من أجل أن تكون مركزًا لوجيستيًا في البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ميناء إسكندرية هو الأكبر، حيث تتجاوز فيه حجم تجارة مصر أكثر من 60%.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم على هامش تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، الرؤية المتكاملة لميناء الدخيلة والإسكندرية وسيربط بينهم ميناء الماكس، ستكون أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط مع اكتمال هذا المشروع.

