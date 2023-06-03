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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة : إنشاء 5 حواجز أمواج جديدة في ميناء الإسكندرية الكبير

صدى البلد

عقب انتهائه من تفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، التي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير جميع الموانئ المصرية. 

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولو الجهات المعنية.

واصطحب وزير النقل رئيس الوزراء في جولة واسعة بأرجاء المشروعات الجاري تنفيذها بالميناءين، حيث أكد الوزير أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري والموانئ البحرية، وقال إن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، فضلا عن العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط كما اكد وزير النقل انه تم عمل شراكات استراتيجية مع خطوط عالمية تمثل أكبر ٦ خطوط ملاحة عالمية، وتعمل في الموانئ المصرية، وهي: ميرسك و msc و CMA  CGM   وهاباج لويد و evergreen، بالإضافة إلى أكبر مشغلي محطات الحاويات بالعالم AP Moller و HPH و TILوCMA terminals و Euro gate .


 وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي سبق  توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يأتي  في إطار توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويتم  إنشاء رصيف بطول 1680م وعمق 18م، ومساحة تقترب من ١.٣ مليون م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، حيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر،  كما سيتم استخدام باقي  مساحة رصيف 100  في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لمتابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م  وظهير خلفي 300 ألف م2 وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، وقال الفريق كامل الوزير: من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7  ملايين طن إضافة / السنة.

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها مثل  مشروعي حاجزي الأمواج  الغربي والشمالي، اللذان يتم تنفيذهما ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج  جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير؛ حيث يصل طول الحواجز ٧٢٠٠ متر، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبا، الذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية الكبير.

 بالإضافة إلى ذلك، فقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مشروع إنشاء وتطوير الموانئ النهرية على ترعة النوبارية بالإسكندرية بعدد  ۲  رصيف (٥,٤)؛ حيث يهدف المشروع إلى تيسير وتسهيل أعمال الشحن والتفريغ للبضائع الواردة و الصادرة من ميناء الإسكندرية عبر المراكب المارة في ترعة النوبارية وزيادة أعداد السفن القادمة إلى ميناء الإسكندرية بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.

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