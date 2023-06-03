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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في أول أيامها.. قيادات الأزهر يتفقدون امتحانات الثانوية بـ 5 محافظات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

انطلقت اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، والتي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وسط اهتمام كبير من قيادات الأزهر، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث حرص قيادات الأزهر الشريف بتفقد أعمال الامتحانات في الكثير من محافظات الجمهورية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، حيث تفقد فضيلته لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، موجها بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

كما تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر،  لجان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات المنطقة السادسة،  متحدثا مع الطالبات حول الامتحان، واطمأن على وجود الإشراف الطبي، ووجود أجهزة الإنذار الإلكترونية، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان، موجها بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان.


وفي لفتة إنسانية، وجه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال تفقده امتحانات لجان بنها النموذجي وفتيات بنها الثانوية الأزهرية بالقليوبية، رفقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمساعدة ولي أمر قدم اعتذارا لابنته لحالتها المرضية لمرورها بأزمة صحية، داعيا المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأكد فضيلته على وجوب تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار

وفي محافظة البحيرة.. تفقد فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في 10 لجان في مركزي أبو حمص وإيتاي البارود، وحرص فضيلته على تفقد برنامج توثيق الاختبارات الشفهية للثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى جاهزيته لاختبار الطلاب، كما وجه فضيلته النصح والإرشاد للطلاب، مشددا على ضرورة مراعاة قراءة السؤال أكثر من مرة وتدبره حتى يستطيعون حله دون خطأ، كما قدم بعض التوجيهات لرؤساء اللجان ومساعديهم لمزيد من الانضباط باللجان.

وفي محافظة الشرقية، تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، لجان بنين وفتيات بلبيس، للاطمئنان على اللجان الامتحانية للشهادة الثانوية الأزهرية وتواجد فرق العمل المكلفة بمراقبة أعمال اللجان، واطمأن فضيلته على سير الأعمال داخل مقار اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.


جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات قيادات الأزهر

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