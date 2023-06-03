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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

إيطاليا تعرض أكبر
إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

يُعرض هذا الشهر أحد أبرز الاكتشافات الأثرية منذ عقود في إيطاليا، بعدما تم انتشال التماثيل الأترورية والرومانية من الوحل في توسكانا بفضل عامل قمامة متقاعد.

سيتم عرض حوالي عشرين تمثالًا برونزيًا من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، والتي قامت إيطاليا باستخراجها من تحت أنقاض منتجع صحي قديم، في قصر كويرينال بـ روما اعتبارًا من 22 يونيو، بعد أشهر من الترميم.

فعندما تم الإعلان عن الاكتشاف في نوفمبر، وصفه الخبراء بأنه أكبر مجموعة من التماثيل البرونزية القديمة التي تم العثور عليها في إيطاليا على الإطلاق، وأشادوا به باعتباره حدثًا من شأنه "إعادة كتابة التاريخ".

اكتشف العلماء التماثيل بين عامي 2021 و2022 في قرية San Casciano dei Bagni الواقعة على قمة تل، والتي لا تزال موطنًا للحمامات الحرارية الشهيرة، حيث كان علماء الآثار يشتبهون منذ فترة طويلة في إمكانية اكتشاف آثار قديمة.

قال رئيس بلدية سان كاسيانو أجنيسي كارليتي إن الحفر بدأ في عام 2019 على قطعة أرض صغيرة بجوار الحمامات العامة في القرية التي تعود إلى عصر النهضة، لكن أسابيع من التنقيب كشفت "آثار بعض الجدران فقط.

تم العثور على التماثيل التي وجدت قرابين من الرومان والإتروسكان الذين كانوا يتطلعون إلى الآلهة من أجل صحة جيدة، وكذلك العملات المعدنية والمنحوتات لأجزاء الجسم مثل الأذنين والقدمين التي تم العثور عليها أيضًا من الموقع.

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