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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ يزور الصين ونيوزيلندا

صدى البلد

يزور مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتينبرينك، الصين ونيوزيلندا خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن كريتنبرينك سيناقش، خلال زيارته لبكين، القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، بمشاركة مديرة شؤون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي الأمريكي سارة بيران.

وبعد ذلك، يزور مساعد وزيرة الخارجية، مدينة أوكلاند في نيوزيلندا؛ حيث سيتحدث مساعد وزيرة الخارجية كريتنبرينك، في مؤتمر معهد نيوزيلندا للشؤون الدولية.

وفي ويلينجتون، سيشارك كريتنبرينك في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا لمناقشة القضايا التي تؤثر على كلا البلدين، مثل تغير المناخ والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي والأمني والالتزام المشترك تجاه المحيط الهادئ.

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