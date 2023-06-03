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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نوعية البيئة: لا نستطيع تحديد ترتيب مصر في جودة الهواء عالميا| فيديو

العواصف
العواصف

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن هناك 6 ملوثات تؤثر على جودة الهواء عالميا على رأسها الأتربة والغازات.

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وأضاف الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تلوث الهواء يختلف من منطقة لأخرى ولا نستطيع تحديد ترتيب مصر في جودة الهواء عالميا".

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وأشار رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة،: "القاهرة واحدة من المحافظات التي من الممكن أن تكون الأعلى تلوثا في مصر مقارنة بمواقع أخرى"، موضحا: "إجرءات مكافحة تلوث الهواء ممتدة وهناك مشروع بالتعاون مع البنك الدولي بصفة عامة لمراجعة بعض المصادر المؤثرة على تلوث الهواء في القاهرة الكبرى مثل مصادر حرق المخلفات والسيارات".

 

وأوضح الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة،: "تلوث الهواء موجود بصفة عامة في مصر والمنطقة بسبب الصحراء، مضيفًا أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت تؤثر على تلوث الهواء بشكل كبير.

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