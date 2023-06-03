كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يبحث احتياجات الذخيرة لأوكرانيا مع كوريا الجنوبية

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، إنه التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي يوم السبت لمناقشة احتياجات أوكرانيا من الذخيرة.

جاء الاجتماع على هامش قمة حوار شانغريلا ، أعلى قمة أمنية في آسيا ، وسط ضغوط من الولايات المتحدة ودول الناتو لكوريا الجنوبية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر: 'لقاء جيد مع وزير الدفاع الكوري لي جونغ سوب في # SLD23. شاركنا القلق بشأن استفزازات كوريا الديمقراطية المستمرة وناقش احتياجات أوكرانيا من الذخيرة'.

واستبعدت كوريا الجنوبية ، حليف الولايات المتحدة والمنتجة الرئيسية لذخيرة المدفعية ، حتى الآن إرسال مساعدات فتاكة إلى أوكرانيا ، مستشهدة بعلاقات تجارية مع روسيا ونفوذ موسكو على كوريا الشمالية ، على الرغم من الضغوط المتزايدة من واشنطن وأوروبا لتوريد أسلحة.

أشار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ، في مقابلة مع رويترز في أبريل ، إلى احتمالية حدوث تغيير ، قائلاً إنه قد يكون من الصعب على سيول الالتزام بتقديم الدعم الإنساني والمالي فقط إذا واجهت أوكرانيا هجومًا واسع النطاق على المدنيين أو 'حالة لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنها'.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة ، بعد مقاومة سيول الأولية لتسليح أوكرانيا.