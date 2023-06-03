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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يفتتحان مسجد «الظاهر بيبرس» .. غدا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يفتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي؛ مسجد «الظاهر بيبرس»، غدا الأحد، وذلك بعد طول إتمام التجديدات والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والترميم، حيث بدأ مشروع ترميمه عام 2007، ثم توقف عام 2011، و تم الاستئناف عام 2018 بمنحة من دولة كازاخستان.

ويُعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665ه/1267م، وأكمل بناءه في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وتتميز العلاقات التاريخية بين الأزهر وكازاخستان بترابط قوي، والذي ترسخ من خلال التبادل العلمي والثقافي والدعوي بين الطرفين، واستعداد الأزهر الدائم لدعم كازاخستان بكل ما تحتاجه من منح دراسية وتدريب متخصص، والترحيب بأئمة كازاخستان للدراسة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتعزيز مهاراتهم في التواصل ودراسة المشكلات المعاصرة وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.

ويشهد الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء والقيادات الدينية الكازاخية والمصرية، في مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر وكازاخستان السفير خيرات لاما شريف الظاهر بيبرس الظاهر بيبرس البندقداري القاهرة التاريخية

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