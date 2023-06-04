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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى حشيش يكشف موقفا محرجا مع زوجته بسبب معجبة عراقية

مصطفي حشيش
مصطفي حشيش

كشف الفنان مصطفي حشيش عن موقف محرج تعرض له بسبب معجبة عراقية في وجود زوجته.

 

وقال مصطفي حشيش خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، أنه في بداية الزواج كانت زوجتة تغير عليه من المعجبات.

 

وأضاف مصطفي حشيش قائلا:" في مرة كنت ماشي بالعربية ومعايا مرات ومعجبة أول ما شفتني طلبت مني اوقف العربية وانزل عشانتتكلم معايا".

عراقية

وأوضح مصطفي حشيش أنه بالنزول والتحدث معها اكتشف انها عراقية، معقبا:"قالتلي والله قبل ما انزل مصر دعيت ربنا أني أشوفكوعاوزه رقم تليفونك عشان ابقي اطمن عليك"

 

وعن رد فعل زوجته قال مصطفي حشيش انها عقبت قائلة" كنت روحت معاها احسن"

 

https://fb.watch/kXoVn3G1dY/?mibextid=5Ufylb


 

https://fb.watch/kXnJT5OXWV/?mibextid=5Ufylb

الفنان مصطفى حشيش ام بي سي مصر برنامج كلام الناس قناة ام بي سي قناة ام بى سى مصر موقف محرج

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