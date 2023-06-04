مصطفى حشيش يكشف موقفا محرجا مع زوجته بسبب معجبة عراقية

كشف الفنان مصطفي حشيش عن موقف محرج تعرض له بسبب معجبة عراقية في وجود زوجته.

وقال مصطفي حشيش خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، أنه في بداية الزواج كانت زوجتة تغير عليه من المعجبات.

وأضاف مصطفي حشيش قائلا:" في مرة كنت ماشي بالعربية ومعايا مرات ومعجبة أول ما شفتني طلبت مني اوقف العربية وانزل عشانتتكلم معايا".

عراقية

وأوضح مصطفي حشيش أنه بالنزول والتحدث معها اكتشف انها عراقية، معقبا:"قالتلي والله قبل ما انزل مصر دعيت ربنا أني أشوفكوعاوزه رقم تليفونك عشان ابقي اطمن عليك"

وعن رد فعل زوجته قال مصطفي حشيش انها عقبت قائلة" كنت روحت معاها احسن"

https://fb.watch/kXoVn3G1dY/?mibextid=5Ufylb





https://fb.watch/kXnJT5OXWV/?mibextid=5Ufylb