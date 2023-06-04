رأس البر تستضيف أولى بطولات الخماسي الحديث

استضافت محافظة دمياط أولى بطولات الخماسي الحديث في رأس البر، كما تم تكريم الطفلة عاليا لاعبة الخماسي ومحاربة السرطان.

نظمت منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث بنادى رأس البر، أمس، أول بطولة للخماسى الحديث تقام بمحافظة دمياط، وحصل نادى أوليمبيا بقيادة المدير الفنى أحمد جمال شعير الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية على المركز الأول فى مسابقة الليزر رن .

وفى لفتة إنسانية قامت إدارة البطولة بتكريم البطلة عاليا شكرى محاربة السرطان رفقة والديها ، شارك فى توزيع الجوائز الدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط والدكتور محمد البسطويسي رئيس منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، وياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط ورئيس نادي رأس البر والدكتور نبيل خطاب وكيل كلية التربية الرياضية وعدد من رموز الرياضة فى محافظة دمياط.