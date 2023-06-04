عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس البر تستضيف أولى بطولات الخماسي الحديث

راس البر
راس البر

استضافت محافظة دمياط أولى بطولات الخماسي الحديث في رأس البر، كما تم تكريم الطفلة عاليا لاعبة الخماسي ومحاربة السرطان.

نظمت منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث بنادى رأس البر، أمس، أول بطولة للخماسى الحديث تقام بمحافظة دمياط، وحصل نادى أوليمبيا بقيادة المدير الفنى أحمد جمال شعير الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية على المركز الأول فى مسابقة الليزر رن .

وفى لفتة إنسانية قامت إدارة البطولة بتكريم البطلة عاليا شكرى محاربة السرطان رفقة والديها ، شارك فى توزيع الجوائز  الدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط والدكتور محمد البسطويسي رئيس منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، وياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط ورئيس نادي رأس البر والدكتور نبيل خطاب وكيل كلية التربية الرياضية وعدد من رموز الرياضة فى محافظة دمياط.

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

دمياط التربية الرياضية البطولة الخماسي الحديث ب السرطان المحامين المركز الأول عميد كلية التربية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

انقلاب جرار زراعى بمقطورته في إحدى ترع دمياط وغرق السائق

ترشيحاتنا

سليمان وهدان: مجلس إدارة الزمالك عزل رئيسه 9 مايو الماضي

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

سليمان وهدان: مستمر في منصبي بنادي الزمالك وقرار عزلي غير قانوني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإسرائيلي حادث الحدود هاتفيًّا

الدكتور محمود وهبة.. تعرف على صاحب أول رسالة دكتوراه من العناية المركزة؟

زيارة نادرة .. أمريكا تعلن عن توجه مسئول كبير إلى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ