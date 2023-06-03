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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 .. إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بدمياط

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  استمرار حملات الموجة ال٢١ فى مرحلتها الثانية والتى بدأت مطلع الاسبوع الماضى،  لافتة الى إزالة حالة تعدى على أرض زراعية لولاية جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بدمياط على مساحة ٣٥ فدان و قيراط و ١٨ سهما، حيث جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم.

 وفى السياق ذاته ،، أوضحت" المحافظ " استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٥٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٦٣١م٢  و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدان و ٢٢ قيراط و ٢٠ سهم وذلك منذ انطلاق تلك المرحلة ..

وقالت إنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

انقلاب جرار زراعى بمقطورته في إحدى ترع دمياط وغرق السائق

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