عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب الأنشطة المحفزة.. 10 طرق لتحسين جودة النوم

النوم
النوم

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين جودة نومك، كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية والتى تتمثل فيما يلي. 

1. ضع جدول نوم منتظم: حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يساعد هذا في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك ويمكن أن يساعدك على النوم بسهولة أكبر والاستيقاظ وأنت تشعر بمزيد من الانتعاش.

2. إنشاء روتين مريح لوقت النوم: ضع روتينًا للاسترخاء قبل النوم ، مثل أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل. يمكن أن يساعد ذلك في إرسال إشارة لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء والاستعداد للنوم.

3. خلق بيئة مواتية للنوم: تأكد من أن غرفة نومك باردة وهادئة ومظلمة وأن سريرك مريح. تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في السرير ، حيث يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث مع إنتاج جسمك لهرمون النوم الميلاتونين.

4. تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم: حاول تجنب الانخراط في الأنشطة المحفزة قبل النوم ، مثل مشاهدة التلفزيون ، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية ، أو ممارسة الرياضة بقوة. يمكن أن تجعل هذه الأنشطة من الصعب النوم ويمكن أن تؤدي إلى نوعية نوم رديئة.

5. قلل من تناول الكافيين والكحول: يمكن أن يتداخل الكافيين والكحول مع جودة نومك ، لذلك من الأفضل الحد من استهلاكك لهذه المواد ، خاصة في الساعات التي تسبق موعد النوم.

6. إدارة التوتر والقلق: التوتر والقلق يمكن أن يجعل من الصعب النوم والاستمرار في النوم. جرب تقنيات الاسترخاء ، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا ، للمساعدة في إدارة التوتر والقلق وتعزيز الاسترخاء قبل النوم.

7. مارس التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في تحسين جودة نومك ، ولكن من المهم تجنب ممارسة الرياضة في وقت قريب جدًا من وقت النوم لأن هذا قد يجعل من الصعب عليك النوم. اهدف إلى إنهاء روتين التمرين قبل النوم بساعات قليلة على الأقل.

8. تجنب الإفراط في القيلولة أثناء النهار: في حين أن القيلولة القصيرة يمكن أن تكون مفيدة ، إلا أن القيلولة المفرطة في النهار يمكن أن تتداخل مع جودة نومك في الليل، حاول قصر القيلولة على ما لا يزيد عن 20-30 دقيقة في اليوم ، وتجنب القيلولة في وقت متأخر من اليوم.

9. ضع في اعتبارك العلاج المعرفي السلوكي للأرق (CBTI): العلاج السلوكي المعرفي السلوكي هو نوع من العلاج بالكلام يمكن أن يساعد في معالجة الأسباب الكامنة وراء الأرق ، مثل التوتر أو القلق أو أنماط التفكير السلبي. يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحسين نوعية النوم على المدى الطويل.

10. استشر أخصائي الرعاية الصحية: إذا استمرت معاناتك من مشاكل النوم على الرغم من إجراء تغييرات في نمط حياتك، فمن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنهم المساعدة في تحديد أي حالات طبية أو نفسية أساسية قد تتداخل مع نومك والتوصية بالعلاج المناسب.

التمارين الرياضية التمارين المنتظمة التنف التنفس العميق التمرين قبل النوم التوتر والقلق ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

جددي سفرتك .. طريقة عمل فتة البامية السورية

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

وزير التعليم: دعم القيادة السياسية واضح ولا تسريب لامتحانات الثانوية العامة

في يومه العالمي| النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: جيل بايدن اندهشت حينما رأت العمارة الإسلامية

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر .. صور

الفلاحين تكشف سر مشكلات توريد محصول البنجر في الدقهلية

بمواصفات مميزة وسعر لن تتخيله.. أنسب موبايل من سامسونج في السوق

آداب عين شمس تصدر تعلميات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات نهاية العام

شيخ الأزهر ورئيس الشيوخ الكازاخي يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ