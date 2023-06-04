لاتضع البيض في سلة واحدة.. خبير اقتصادي ينصح بتوزيع المدخرات وتقسيمها

أكد الدكتور عماد قطارة، أنه ضروري توزيع المدخرات و تقسيمها بين البنوك و الأوعية الاستثمارية الأخرى، معقبا: لاتضع البيض في سلة واحدة، وأن الحاجة للسيولة تكون أكثر ويسهل الوصول لها إذا كانت موجودة ببنك.

وأضاف "قطارة"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، من تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن تغيير الذهب أو العقار في الوقت الحالى يحتاج إلى وقت، بالإضافة أنه خسارة للمال واستغلال الحاجة إليه، على عكس وجود أموال في شهادات و فوائد فلها العديد من المميزات، موضحا أن هناك تسهيلات أخرى تقدمها البنوك عند الحاجة إلى المال مثل الحصول على قرض بضمان الشهادة وغيرها.

و نوه "قطارة"، إلى أن هناك مميزات في القروض المقدمة بضمان الشهادات، مضيفا أن هناك نسبة محددة تتراوح بين 2 إلى 3 % فائدة على المبلغ المأخوذ، و البنك لا يقدر على تعدي هذه النسبة.

و أشار "قطارة"، إلى أن القانون الجديد الذي نوه عنه رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بدخول أجزاء من الذهب من خارج البلاد، أدى إلى انخفاض سعره بنفس اليوم، و فتح باب بين أسواق أخرى سواء كانت عربية أو خليجية لشراء ذهب بكمية محددة منها، سيجعل هناك منافسة بين الأسواق، مؤكدا أن إيجار العقار اليوم يعتبر من أهم مصادر الاستثمار، من ناحية جني المال من الإيجار و من الأخرى يزداد قيمة العقار بدلا من تثبيته و عدم الاستفادة منه.