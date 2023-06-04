أهم الأخبار.. مترو الأنفاق يزف بشرى لـ جماهير الأهلي.. علي جمعة يحذر من التفاخر بالحج.. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد قصف صاروخي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم



الأمومة قتلتها.. حاولت التسلق بحبل لرؤية ابنتيها فسقطت من الطابق الخامس بالشيخ زايد



مترو الأنفاق يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال



طلب مفاجئ.. رد فعل غير متوقع من حلا شيحة تجاه معجب



التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمي 2024/2025



رئيس جامعة الأزهر: جيل بايدن اندهشت حينما رأت العمارة الإسلامية



لاتضع البيض في سلة واحدة.. خبير اقتصادي ينصح بتوزيع المدخرات وتقسيمها



علي جمعة يحذر من التفاخر بالحج أو المباهاة بكثرة الذهاب إليه



أوكرانيا.. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف بعد قصف صاروخي عنيف

