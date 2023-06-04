عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث الكثير عن حالة طقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية، بعدما شهدت البلاد الأيام الماضية موجة عنيفة من التقلبات الجوية كان بطل مشهدها رياح عنيفة مثيرة للرمال والأتربة.

موضوعات متعلقة:

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة حول حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى يوم الجمعة 9 يونيو

الطقس اليوم في القاهرة الآن

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الحرارة 33 للعظمى و 21  للصغرى.

الطقس اليوم في القاهرة الان

شديد الحرارة 

ويكون الطقس بحسب نشرة الأرصاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

18 درجة مئوية

وتسجل درجات الحرارة العظمى على الأقصر 45 درجة العظمى، و27 درجة للصغرى، أي يكون الفارق نحو 18 درجة بين ساعات الليل والنهار.

خريطة الأمطار 

وعن الظواهر الجوية، أكدت الأرصاد في نشرتها، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الأرصاد، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ الفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأمطار 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم ضمن حالة الطقس اليوم مباشر :

العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
العاصمة الإدارية 34 22
6 أكتوبر 33 21
بنها 33 22
دمنهور 32 22
وادى النطرون 33 22
كفر الشيخ 32 21
المنصورة 32 21
الزقازيق 32 22
شبين الكوم 33 22
طنطا 33 21
دمياط 26 20
بورسعيد 26 21
الإسماعيلية 33 24
السويس 33 24
العريش 27 20
رفح 27 20
رأس سدر 35 26
نخل 34 18
كاترين 32 14
الطور 37 26
طابا 34 24
شرم الشيخ 39 27
الاسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 25 18
السلوم 26 19
سيوة 35 23
رأس غارب 38 26
الغردقة 40 27
سفاجا 39 26
مرسى علم 38 28
شلاتين 38 25
حلايب 34 28
أبو رماد 33 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 41 26
قنا 44 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادى الجديد 43 28
أبوسمبل 45 27
 

 

الأرصاد طقس اليوم حالة الطقس بالقاهرة شديد الحرارة امطار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

محمد فاروق: كولر استقر على حارس الأهلي أمام الوداد

دعاء الاستفتاح.. وهل تركه يبطل الصلاة؟

موضوعات متعلقة

الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة حول حالة الطقس

منخفض خماسيني| الأرصاد: متوقع تعرّض المحافظات لأتربة شديدة نهاية الأسبوع

هل تشهد مصر عاصفة ترابية شديدة جديدة ؟ الأرصاد تحسم الرد

الأرصاد تزف بشرى للمصريين بعد العاصفة الترابية.. فيديو

الحرارة 40 وعاصفة عنيفة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 4-6-2023

لمن يستيقظ مرهق ومتعب.. عليك بـ3 كلمات أوصى بهم النبي قبل النوم

سعر الذهب اليوم 4-6-2023

ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تعرف على تفاصيل أغاني فيلم الكيف

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

وزير الدفاع الصيني: عقلية الحرب الباردة تتجدد وتزيد المخاطر الأمنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ