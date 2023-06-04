18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

يبحث الكثير عن حالة طقس اليوم من هيئة الأرصاد الجوية، بعدما شهدت البلاد الأيام الماضية موجة عنيفة من التقلبات الجوية كان بطل مشهدها رياح عنيفة مثيرة للرمال والأتربة.

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الطقس اليوم في القاهرة الآن

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الحرارة 33 للعظمى و 21 للصغرى.

الطقس اليوم في القاهرة الان

شديد الحرارة

ويكون الطقس بحسب نشرة الأرصاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

18 درجة مئوية

وتسجل درجات الحرارة العظمى على الأقصر 45 درجة العظمى، و27 درجة للصغرى، أي يكون الفارق نحو 18 درجة بين ساعات الليل والنهار.

خريطة الأمطار

وعن الظواهر الجوية، أكدت الأرصاد في نشرتها، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الأرصاد، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتهيأ الفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأمطار

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم ضمن حالة الطقس اليوم مباشر :

العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 33 21

بنها 33 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 21

دمياط 26 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 27 20

رفح 27 20

رأس سدر 35 26

نخل 34 18

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 39 27

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 25 18

السلوم 26 19

سيوة 35 23

رأس غارب 38 26

الغردقة 40 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 25

حلايب 34 28

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 45 27

