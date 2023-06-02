الحرارة 40 وعاصفة عنيفة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، منوها إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة كانت أمس، و أن العظمى على القاهرة 40 مثل أمس،

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 8 الصبح “ المذاع على فضائية ” الدي أم سي" تقديم الإعلامية “ هبة ماهر”، مرضي الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج بدون كمامة، مؤكدة وجود أتربة وعاصفة محملة بالرمال، ولكن من غد السبت ستنخفض هذه الموجة، ودرجات الحرارة ستتحول من 40 درجة لـ 34، أي انخفاض 6 درجات".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة:



القاهرة الصغرى 24 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 33



العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 40

العلمين الجديدة الصغرى 20 والعظمى 32



مطروح الصغرى 18 والعظمى 25



6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 40



بنها الصغرى 24 والعظمى 40



دمنهور الصغرى 23 والعظمى 39



وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 40



كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 38



المنصورة الصغرى 24 والعظمى 38



الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 40



طنطا الصغرى 23 والعظمى 38



دمياط الصغرى 21 والعظمى 35



بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 33



الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 40



السويس الصغرى 24 والعظمى 38



العريش الصغرى 21 والعظمى 40



سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 32



الطور الصغرى 26 والعظمى 38



شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40