عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرارة 40 وعاصفة عنيفة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

عاصفة تربية عنيفة
عاصفة تربية عنيفة تجتاح البلاد خلال الساعات المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، منوها إلى أن  ذروة ارتفاع درجات الحرارة كانت أمس، و أن العظمى على القاهرة 40 مثل أمس، 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 8 الصبح “ المذاع على فضائية ” الدي أم سي" تقديم الإعلامية “ هبة ماهر”، مرضي الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج بدون كمامة، مؤكدة وجود أتربة وعاصفة محملة بالرمال، ولكن من غد السبت ستنخفض هذه الموجة، ودرجات الحرارة ستتحول من 40 درجة لـ 34، أي انخفاض 6 درجات".

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة: 
 

القاهرة الصغرى 24 والعظمى  40

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 33


العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 40

العلمين الجديدة الصغرى 20 والعظمى 32

مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 40

بنها الصغرى 24 والعظمى 40

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 39

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 40

كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 38

المنصورة الصغرى 24  والعظمى 38

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 40

طنطا الصغرى 23 والعظمى 38

دمياط الصغرى 21 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 40

السويس الصغرى 24 والعظمى 38
 

العريش الصغرى 21 والعظمى 40

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 32

 الطور الصغرى 26 والعظمى 38
 
شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة 8 الصبح عاصفة بيان بدرجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

عقوبة مفاجئة ضد الوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد ..خاص

الخارجية السعودية: المملكة بين أكبر 10 مانحين للمساعدات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لـ مباراة اليمن الودية

بينها مصر.. عطل مفاجئ يضرب تويتر في عدة دول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم

طريقة عمل فتة الحمص.. غير تقليدية وشهية

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ